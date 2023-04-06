От клещей, медяниц, тли: растительные настои из подручных средств избавят от вредителей

Как избавиться от личинок медяниц, клещей, тли и других вредителей? Рецептов несколько, и все они эффективны.

В частности, настой можно приготовить из чеснока. Для этого 200-300 г чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 л теплой воды, процедить и опрыскать сад.

За основу можно взять и одуванчики. Для этого 350 корней растения либо 450 его свежих листьев измельчить, залить 10 л горячей воды, настоять 2 часа, процедить.

Еще один вариант - использование табака. 400 г табака или табачной пыли залить 10 л горячей воды, настоять 2 суток, процедить.

При борьбе с гусеницами нужно приготовить такое средство: 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настаивать 2 суток, затем долить до 10 л воды. Добавить 20 г струганого хозяйственного мыла и опрыскать растения.

Для тли токсичен и настой из апельсиновых корок. Килограмм этого сырья нужно залить 10 л теплой воды, дать настояться 3 суток в темном месте и обрызгать культуры.