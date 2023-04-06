Питание по расписанию: чем подкормить томаты и перцы, чтобы рассчитывать на суперурожай

Первую подкормку томатов необходимо провести через десять дней после пересадки рассады в теплицу.

Для этого в 10 л воды нужно развести 4-7 г мочевины, 15-18 г двойного суперфосфата, 7-12 г сульфата калия. Либо - любое комплексное удобрение.

Перцы не нужно поливать минимум три дня после пересадки в теплицу. Это простимулирует рост его корневой системы.

Через 5 дней после высадки нужно опрыскать перцы раствором нитрофоски. Для этого 1 ст.л. вещества растворить в 10 л воды. Можно также пролить под корень смесь из 12 г мочевины, 7-8 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Если нет под рукой минерального удобрения, нужно полить растение под корень раствором куриного помета (развести в воде в соотношении 1:12).