Как правильно сажать голубику, чтобы урожай некуда было девать

При недостаточно кислой почве на урожай рассчитывать не приходится. В любом случае сажать кусты голубики рекомендуется в специальный голубичный грунт, который продается в магазинах. Земля, которая извлекается из ямы, для посадки голубики не подходит и ее следует просто вывезти тачкой в другое место (например, на огород).

После того как куст опущен в яму и засыпан голубичным грунтом, его следует слегка пошевелить вверх-вниз. После этого грунт нужно утрамбовать, а растение обильно полить. После этого место посадки необходимо замульчировать: для этого можно использовать специальную мульчу из хвойных опилок, коры и щепы, которую можно купить на рынке или в магазине.

При посадке можно использовать специальные удобрения для голубики, которые продаются в специализированных магазинах. Они могут быть жидкими, сыпучими, поставлять в форме гранул. Важно помнить, что для голубики неприемлемы никакие органические удобрения.