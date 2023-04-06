Днём 6 апреля бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник дал интервью журналистам газеты "РБК", где публично заявил, что действующее немецкое правительство пытается сделать из украинцев дураков, убеждая население ФРГ в том, что бундестаг уже сделал достаточно для Украины.

По данным Мельника, в действительности власти Германии потратили порядка 3 миллиардов евро на поставки оружия и боеприпасов Киеву, однако этого недостаточно для того, чтобы войска Украины одержали победу в конфликте с Россией. Также политик считает, что Берлин не должен ограничиваться этой суммой и может потратить значительно больше на оказание помощи Киеву.

Кроме того, Андрей Мельник напомнил, что бундесвер передал украинским Вооружённым силам всего лишь восемнадцать танков Leopard 2, которых явно не хватит для осуществления новой контрнаступательной операции ВСУ. Также Мельник отметил, что поставка данного танкового вооружения в Украину произошла после того, как Владимир Зеленский надавил на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

При этом Андрей Мельник заявил, что выделенные Германией средства на военную поддержку украинского государства составляют лишь 0,1% от немецкого ВВП, однако ранее Эстония потратила 1% своего валового внутреннего продукта для поставок вооружений и пактов финансовой помощи по просьбе Зеленского.

Резюмируя, Мельник заверил, что Германия может занять лидирующую позицию по поставкам оружия в Украине, если будет спонсировать киевский режим до конца российской спецоперации.