Лукашенко поздравил российского актера Любшина с 90-летием

В пресс-службе президента РБ сообщили, что сегодня Александр Лукашенко отправил поздравительную телеграмму Станиславу Любшину.

Народный артист России сегодня, 6 апреля, отмечает свой 90-летний юбилей.

Глава Беларуси в поздравлении назвал знаменитость примером преданности совестской школе искусства.

Лукашенко отметил, что в Республике Беларусь звезду экрана знают и любят благодаря незабываемым образам, которые Любшин создал на экране.

Политик не сомневается, что авторитет артиста будет способствовать укреплению культурных связей между Россией и белорусским государством.

Станислава Андреевича зрители любят благодаря его ролям в таких картинах, как "Кин-дза-дза!", "Не стреляйте в белых лебедей", "Щит и меч" и многих-многих других.

Последняя киноработа актера числится в 2020 году.