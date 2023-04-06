Burberry - один из старейших брендов, основанный в 1856 году

Эта одежда смогла покорить даже королевское семейство.

Хотя с момента создания компании прошло более 160 лет, Burberry остается одной из самых дорогих и популярных марок благодаря уникальному сочетанию классического и уличного стиля. Сегодня фирменный тренчкот обойдется вам в 3000$, а кеды в клетку - в 800$.

В середине ХIХ века в истории появился символ, объединивший в воображении людей все образы старой и новой Англии.

"Завтрак у Тиффани" и "Касабланка" прославили плащ Burberry, который затем стали пытаться повторить другие бренды.

Бренд Burberry - простой и изысканный, современный, но напоминающий о традициях, свободный и элегантный - такой же как сам Лондон.