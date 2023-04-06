Свадебное платье Мелании Трамп, на которое ушло около 90 м ткани

Невеста появилась в наряде, созданном Джоном Гальяно.

Корсаж без рукавов, плотно облегающая бёдра и дальше расширяющаяся пышная юбка, отделанная оборками и объёмным декором, были сделаны из плотного атласа, расшитого стразами и жемчугом. На создание этого очередного роскошного творения дома Диор ушло более тысячи часов ручной работы.

Девяносто метров ткани, почти четырёхметровый шлейф, полторы тысячи бусин в вышивке сделали платье настолько пышным, тяжёлым (около двадцати кг!) и широким, что невеста во время службы сидела не на стуле, а на широкой скамье.

Наряд дополняли фата, ещё более длинная, чем шлейф, и... нет, не букет, а чётки, фамильная реликвия семьи Мелании. Этот великолепный (и даже чересчур) наряд, чья стоимость оценивалась от ста до двухсот тысяч долларов, украсил февральскую обложку журнала "Вог".

Торт был под стать платью: Два месяца работы, полтора метра в высоту, 90 кг, 7 слоёв и три тысячи сахарных цветов.