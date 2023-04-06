Редис пошел в ботву? Надо искать причину, чтобы исправить ситуацию

Иногда, казалось бы, все сделано правильно, но редис почему-то растет мелким, а ботва - слишком густой. В чем причина такого несоответствия?

Одна из них - тяжелый грунт после зимы. Чтобы этого избежать, нужно перед посадкой культуры грунт удобрить компостом, перегноем, подсыпать древесную золу, все перекопать. Хороший результат в этом плане дают сидераты.

На рост ботвы и стрелок также влияет избыток азотных удобрений. Если компост был заложен с осени, дополнительные азотные удобрения по весне вносить не нужно. Редису вполне хватит того, что было заложено осенью.

Еще один фактор риска - редкий и слабый полив. Чтобы корнеплод был сочным и вкусным, редис нужно поливать через 1-2 дня. А также - следить за тем, чтобы грунт был влажным не только сверху, но и там, где формируется корнеплод. Поливать культуру нужно даже в пасмурные дни, важно также рыхлить землю.

Редис любит умеренно прохладную погоду. Потому, если весной припекает солнце, надо чаще проветривать теплицу, понижая температуру до комфортной.

Слишком густые посадки повышают конкуренцию растений за питание для корней, потому их нужно прореживать, убрав самые слабые.

Как известно, когда день становится длинным, редис начинает выбрасывать стрелку, потому что так заложено природой. По этой причине высевать его надо пораньше.