Концерт Басты в Ставрополе под угрозой срыва из-за непатриотических высказываний исполнителя

Жители Ставрополя направили в Минкульт РФ заявление с требованием проверить рэп-исполнителя Басту на предмет патриотизма.

Активисты возмущены высказываниями артиста, которые он позволил себе в рамках Ютуб-шоу известного блогера Анастасии Ивлеевой.

В государственную инстанцию поступило уже 2 заявления по поводу.

Интересно, что граждане решили позаботиться об отмене мероприятия заранее. Баста планировал прибыть в Ставрополь с концертом только 8 июня.

Внимательные ставропольцы усмотрели угрозу в таких словах Василия Вакуленко: "Я не могу отсюда (из России) уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело. Поэтому смотрим кино дальше".

Последнее предложение активисты расценили как "недостойное" отношение к СВО. Все ли так однозначно?