Макаревич выложил в Сеть песню собственного сочинения об СВО

Андрей Макаревич, признанный в России иноагентом, выложил в соцсетях новую композицию о спецоперации, которую исполняет сам.

В песне музыкант неуважительно отзывается о погибших российских военных.

Примечательно, что трек написан от лица участника СВО, которого уже нет в живых.

Возмущению бывших соотечественников артиста нет конца.

Ранее Макаревич публиковал в Сети песню о судьбе иноагента, насмехаясь над этим статусом.

Известно, что лидер "Машины времени" обращался в суд, чтобы его исключили из списка иностранных агентов. В конце 2022 года государственная инстанция ответила отказом на иск исполнителя.