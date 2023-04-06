Бондарчук призналась, что часто ссорится с падчерицей Юнной

Экс-супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане удалось наладить личную жизнь после расставания с бывшим.

Бондарчук счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Харченко, знакомство с которым состоялось 5 лет назад.

В это же время Светлане пришлось начать общаться и с дочерью возлюбленного от предыдущего брака Юнной.

Знаменитость вспоминает, что изначально наследница ее избранника отнеслась к ней с большим любопытством, но до того момента, как поняла, что ее отец и "эта женщина" непросто дружат.

Дальше была ревность, непонимание, нежелание принять.

Модель поддерживает стремление родителей девочки сохранить хорошие отношения во имя избежания у ребенка психологических проблем, связанных с разводом.

Ведущая призналась, что несколько раз ссорилась с Юнной и даже обижалась на нее. Позднее пыталась наладить отношения с дорогим для мужа человеком.

Светлана часто балует падчерицу красивой одеждой, а та может в запале заявить: "Не буду это носить", на что звезда экрана отвечает: "Хорошо, больше тебе ничего покупать не буду".

Откровениями по поводу отношений с дочерью супруга Бондарчук поделилась в рамках Ютуб-шоу "Ваша Наташа".