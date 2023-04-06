Каждый год миллион детей рождаются мертвыми по причине грязного воздуха

Мировые научные изыскания показали, что загрязненная современная экология сильно влияет на развитие плода. Чем больше вредоносных микрочастиц содержится в воздухе, которым дышит беременная женщина, тем выше риск мертворождения ребенка.

С 1998 по 2016 год исследователи промониторили данные о 45 тысячах детей из нескольких десятков стран с низким и средним уровнем доходов. Результаты были неутешительными: 98% родившихся мертвыми детей были зафиксированы в 137 странах Латинской Америки, Азии и Африки.

При этом была отмечена взаимосвязь: чем большее количество твердых частиц из воздуха попадало в кровоток матери, тем чаще фиксировалась гибель плода. Этот механизм работает так: мелкие грязные частицы попадают из воздуха в легкие матери, а оттуда - в плаценту, что и убивает ребенка.

Участницы этого исследования проживали в странах, где среднегодовой уровень концентрации вредных частиц PM 2,5 в воздухе превышал разрешенный Всемирной организацией здравоохранения - 5 мкг на куб. метр. А там, где этот уровень был в норме, отмечалась минимальная смертность новорожденных.