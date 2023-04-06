Волочкова оправдала поведение покинувших РФ артистов

Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявляет, что не желает покидать Россию, хочет жить и творить на родине. Артистка убеждена, что именно в этом и заключается ее патриотизм.

Знаменитость вспоминает времена, когда в 1999 году ее выдворили из РФ, и она выступала на сцене театра в Лондоне. Анастасия утверждает, что с огромной радостью вернулась на родину в 2001, когда за ней приехал хореограф Юрий Григорович.

Не берется Волочкова судить и тех, кто покинул страну сейчас. Она убеждена, что многие обижены на родное государство из-за того, что их здесь не признавали. По словам звезды балета, артисты едут за границу за славой, реализацией.

Балерина не сомневается, что добилась бы успеха на Западе, но сейчас для нее ближе города в российской глубинке, где ее появление на сцене настоящее событие.