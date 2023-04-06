Рок-фестиваль Нашествие порадует зрителей в первый раз за 4 года

Последний раз рок-фестиваль "Нашествие" проходил на концертной площадке в поселке Завидово Тверской области (как всегда) летом в 2019 году.

В этот раз культурное событие решили перенести. Праздник будет проходить в 115 километрах от российской столицы в Калужской области.

Билеты на мероприятие, запланированное на август 2023 года, уже можно приобрести, а вот состав участников пока не озвучен.

С этим сейчас строго, ведь не всех рок-исполнителей теперь желают видеть россияне. Многие рокеры "проштрафились, неправильно высказываясь об СВО".

К "нежеланным гостям" относятся рок-группы "Ногу свело", "Би-2","ДДТ" и другие.