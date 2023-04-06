Forbes опубликовал имена самых богатых людей в мире на апрель 2023 года

Самым богатым человеком в мире признан мегауспешный предприниматель из Франции Бернар Арно. Состояние богатея оценивается в 211 000 000 000 долларов.

Кстати, Арно является свекром модели Натальи Водяновой, родина которой Россия. За сына долларового миллиардера Антуана Арно Наталья вышла в 2020 году.

Серебро оказалось у Илона Маска с состоянием в 180 000 000 000 у.е.

А на третьем месте находится бизнесмен Джефф Безос, на счетах которого 114 000 000 000 $.

В списке богатейших людей мира также присутствуют такие всем известные имена, как Стивен Спилберг (режиссер), Опра Уинфри (ведущая ТВ), Риана (певица), Ким Кардашьян (светская львица) и другие.