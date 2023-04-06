Успенская почтила память военкора Татарского минутой молчания на своем концерте

Узнав о гибели военного корреспондента Владлена Татарского, исполнительница Любовь Успенская была шокирована.

В это время знаменитость выступала на сцене Ессентуков. Собравшись с силами, Успенская произнесла речь: "Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой", о чем сообщает известное издание "МК".

После своих слов певица призвала зрителей подняться с мест, почтив память военного корреспондента минутой молчания.

Татарский стал жертвой теракта в Санкт-Петербурге. Пришедший на встречу с читателями и ничего не подозревавший военкор принял статуэтку из рук одной из посетительниц мероприятия Дарьи Треповой. Бюст взорвался у несчастного прямо в руках.

Напомним, что на сцене Берлина на теракт в Питере была представлена пародия российскими стендап-комиками Гариком Оганесяном и Александром Долгополовым.

СК РФ проверяет юмористов по статье об оправдании терроризма.

Надо отметить, что зрители в зале дружно хлопали артистам, заливаясь смехом.