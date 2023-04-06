Блогер-педофил Серов, избивавший несовершеннолетнюю в прямом эфире, задержан в Кохме

Известно, что Дмитрий Серов уже был судим в 2006 году за изнасилование девочки-подростка.

На этот раз в Сети появились 2 видео с участием преступника. На одном он избивает и унижает маленькую девочку, а на втором - кричит, что педофил. Позднее выяснено, что девочка в кадре, - дочь Серова.

Данные ролики не могли оставить без внимания сотрудники полиции, которые задержали Серова.

Родители несовершеннолетней в разводе. Девочка живет с матерью, которая не раз жаловалась на побои со стороны мужа.

Блогер с 2016 года вел на Ютубе канал "Хочу пожрать ТВ" с почти миллионной армией подписчиков.

Здесь мужчина выкладывал видео, на которых вместе с приятелем готовил различные блюда, делился рецептами. После друг Серова ушел из проекта, создав собственный канал.