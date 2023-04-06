Красавица-дочь Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Сети фото в черном бикини

16:33 2023-04-06

Алеся и Евгений Кафельниковы.

Алеся и Евгений Кафельниковы.

Модель Алеся Кафельникова, являющаяся наследницей известного теннисиста Евгения Кафельникова, поделилась с поклонниками своими горячими снимками в черном купальнике.

24-летняя модель Алеся Кафельникова обладает великолепными данными.

Зная об этом, красавица постоянно радует поклонников своими "горячими" снимками.

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    На этот раз дочь теннисиста Евгения Кафельникова поделилась фото, где позирует в черном бикини на берегу океана.

    Свой снимок девушка игриво подписала : "Дайте мне знать, если ищите еще одну куклу Барби", намекая на фильм с Марго Робби в главной роли, где актриса играет Барби. Роль Кена в картине досталась Райану Гослингу.

    Напомним, что Кафельникова уже успела поучаствовать в модных дефиле в 2023 году в Лондоне и Париже. Также девушка снялась в рекламе Jacob Lee и Love Republic.

    Алеся замужем за предпринимателем Георгием Петришиным и воспитывает дочь Киру, которую родила в 2021 году.