Красавица-дочь Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Сети фото в черном бикини

На этот раз дочь теннисиста Евгения Кафельникова поделилась фото, где позирует в черном бикини на берегу океана.

Свой снимок девушка игриво подписала : "Дайте мне знать, если ищите еще одну куклу Барби", намекая на фильм с Марго Робби в главной роли, где актриса играет Барби. Роль Кена в картине досталась Райану Гослингу.

Напомним, что Кафельникова уже успела поучаствовать в модных дефиле в 2023 году в Лондоне и Париже. Также девушка снялась в рекламе Jacob Lee и Love Republic.

Алеся замужем за предпринимателем Георгием Петришиным и воспитывает дочь Киру, которую родила в 2021 году.