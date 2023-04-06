Резник пожаловался, что лишился больших денег из-за покинувших РФ артистов

16:52 2023-04-06

Поэт-песенник Илья Резник не скрывает, что после того, как за рубеж уехали артисты, исполнявшие его хиты, он потерял кучу денег. Теперь знаменитость испытывает финансовые трудности.

Композиции, покинувших Россию знаменитостей, перестали показывать по телевидению и крутить по радио.

Поэт-песенник Илья Резник сокрушается по этому поводу, так как начислений от песен теперь не получает, в связи с чем у него появились проблемы с деньгами.

Илья Рахмиэливич рассказал, что обращается к спонсорам, так как с финансами - беда.

Напомним, что 4 апреля Резнику исполнилось 85 лет. По этому поводу состоялся концерт, посвященный творчеству поэта-песенника.

Правда, на мероприятии не было Аллы Пугачевой, а перед самым началом концерта юбиляру сообщили, что хэдлайнер юбилейного вечера Дима Билан также не появится на сцене.

Зато с 85-летием артиста поздравил президент России Владимир Путин, а на сам концерт прибыла с поздравлениями официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.