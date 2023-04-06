Резник пожаловался, что лишился больших денег из-за покинувших РФ артистов

Композиции, покинувших Россию знаменитостей, перестали показывать по телевидению и крутить по радио.

Поэт-песенник Илья Резник сокрушается по этому поводу, так как начислений от песен теперь не получает, в связи с чем у него появились проблемы с деньгами.

Илья Рахмиэливич рассказал, что обращается к спонсорам, так как с финансами - беда.

Напомним, что 4 апреля Резнику исполнилось 85 лет. По этому поводу состоялся концерт, посвященный творчеству поэта-песенника.

Правда, на мероприятии не было Аллы Пугачевой, а перед самым началом концерта юбиляру сообщили, что хэдлайнер юбилейного вечера Дима Билан также не появится на сцене.

Зато с 85-летием артиста поздравил президент России Владимир Путин, а на сам концерт прибыла с поздравлениями официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.