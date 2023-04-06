Алибасов-младший продает отель в Калининграде за 26 000 000 рублей

Телеграм-канал "Звездач" сообщает, что наследник музыкального продюсера Бари Алибасова и его тезка продает свою гостиницу в Калининграде.

Здание младший Алибасов приобрел за 18 000 000 российских рублей, взяв кредит на эти нужды, который просрочил на 8 000 000 рублей.

Теперь незадачливый бизнесмен судится с банковской структурой, а также параллельно хочет расстаться с гостиничным бизнесом за 26 000 000 рублей.

Сын основателя "На-На" признался, что раньше отель приносил 400 000 рублей, а теперь - 50 000. 30 000 получает администратор, 20 000 уходит на оплату коммунальных услуг.

Предприниматель признался, что отельер из него никакой.