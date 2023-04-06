Ранний и богатый урожай огурцов: что предпринять, чтобы его получить

Чтобы получить ранние огурцы, причем сеять их сразу на грядку, то и выбор нужно остановить на ранних сортах. При выращивании через рассаду можно выбрать сорта любой скорости спелости.

Если на пакете не указано, что семена обработаны, их нужно на 3-4 часа поместить в термос с горячей водой (40-45 градусов). Это позволит их обеззаразить и повысит всхожесть.

Ускорит всхожесть семян их замачивание в зольном растворе (100 г на 1 л горячей воды), после остывания процедить. Как вариант - можно замочить в молибдате аммония (0,3-0,5 г на 1л воды).

Семена выращивать на рассаду сразу в отдельные емкости - чтобы не пикировать. Как показывает практика, лучше всего себя огурцы чувствуют в почве, состоящей из 7 частей разложившегося торфа, 2 частей перегноя и 1 части грунта.

Поливать культуру теплой водой раз в 2 дня. При первых признаках заражения паутинным клещом нужно обработать растение Фитовромом (10 мл на 1 л воды), Актофитом (5 мл на 1 л воды) или Клещевитом (2 мл на 1 л воды). При необходимости повторить обработку через 2 недели.