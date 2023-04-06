Кучера призвал соотечественников простить Меладзе за скандал в Дубае

Оскар Кучера убежден, что Валерий Меладзе сам испугался своих слов. По словам ведущего, в скандал в Дубае исполнитель угодил по глупости.

Актер призвал россиян дать Меладзе второй шанс, простив его за его "нехорошие" высказывания.

Конечно, тот факт, что Оскар знаком с Валерием лично, сделал свое дело. Кучера называет артиста хорошим человеком, которого ему искренне жаль.

Звезда экрана не сомневается, что Меладзе никого не хотел обидеть, а та критика, которая обрушилась на голову артиста, - это слишком.

Ведущий вспомнил слова Михаила Галустяна: "Понять и простить" и призвал руководствоваться ими в отношении исполнителя композиции "Красиво".