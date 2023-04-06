Кассель и Кунаки расстались после 5 лет в браке

Экс-супруг Моники Белуччи Венсан Кассель 5 лет назад связал себя узами брака с молодой моделью Тиной Кунаки. Тогда девушке был 21 год.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте возлюбленные выглядели гармоничной парой. У них родилась дочь Амазони.

О расставании звезд известно мало. Разъехались они несколько недель назад.

Есть также сведения, что Кассель удалил из своих социальных сетей все снимки с молодой женой и не поздравил ее с днем рождения. 5 апреля Тине исполнилось 26 лет.

По имеющимся данным, Кунаки пребывает в разбитом состоянии после расставания с избранником.

Напомним, что у Касселя есть еще одна дочь от брака с Белуччи, Дева. Девушка строит карьеру модели, что у нее отлично получается.