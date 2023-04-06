Теплые грядки: какая начинка в них гарантирует отличный урожай

Начинка для таких грядок - разные растительные остатки. Это могут быть ветки, навоз трава, перегной. Органика, разлагаясь, выделяет тепло, прогревая почву и корни растений.

Плюс и в том, что подкармливать растения на таких грядках не нужно, потому что они уже получают питание при разложении органики. По большому счету, это своего рода утилизатор, позволяющий с осени зарядить ее остатками с огорода.

Теплую грядку желательно разместить на возвышенном, хорошо освещенном месте - с востока на запад. Траншею выкопать на ширину грядки глубиной в полметра.

Уложить в один слой ветки лиственных деревьев: сначала покрупнее, потом помельче. Сверху насыпать слой компоста - примерно в 10 см. Из снятого ранее грунта сформировать грядку.

В процессе закладки каждый слой грунта нужно пролить теплым раствором Байкала ЭМ-1 или мочевины (30 г на 10 л воды). Готовую грядку накрыть прозрачной пленкой и оставить на 3 недели - чтобы осела.