Агилера получила серьезную психологическую травму в детстве из-за того, что отец постоянно избивал ее мать

Родители Кристины Агилеры развелись, когда девочке было 6 лет.

У артистки остались неприятные о родителе. Мужчина был жестоким человеком. Свой дурной нрав он постоянно демонстрировал жене, избивая ее.

Маленькая Кристина даже обращалась в полицию за защитой матери, но сотрудники ведомства бездействовали.

Эта ситуация сказалась на психике Агилеры. Она до сих пор не в состоянии наблюдать сцены насилия даже на экране.

Исполнительница лечит душу тем, что оказывает помощь таким же несчастным женщинам, как ее мать когда-то.

В 2003 году артистка перечислила 200 000 у. е. на счет Женского центра, вступив в общество по поддержке девушек, столкнувшимся с домашним насилием.