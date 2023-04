Балагов, известный как режиссер картины Дылды, сообщил, что уходит из кино

Известный в России режиссер и сценарист Кантемир Балагов сообщил в своих социальных сетях, что собирается покончить со своей работой в кино.

На его счету такие известные картины, как "Дылды" и "Теснота".

В 2021 году была информация о том, что он будет снимать пилотную серию по игре "The Last of Us", но позднее выяснилось, что он ушел из проекта.

На своей страничке в Сети режиссер заявил, что он "весь кончился". По словам культурного деятеля, две работы, имея виду "Дылды" и "Тесноту", для него достаточно.

Стоит отметить, что Балагову всего 31 год и за свою короткую кинокарьеру он получил уже много серьезных наград, таких, как премии "Ника", "Золотой орел", "Особый взгляд" и прочие.