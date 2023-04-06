Валентина Туманова ушла из жизни 4 апреля, но известно об этом стало только сегодня

Телеграм-канал РАМТ (Российский академический Молодёжный театр) информирует, что 4 апреля ушла в мир иной актриса Валентина Туманова.

С 1955 по 1971 годы артистка трудилась в ЦДТ, сыграв на сцене массу прекрасных ролей.

Также представители РАМТ сообщили, что прощание с покойной пройдет 7 апреля по адресу Госпитальная площадь - 2 на территории больницы.

Отпевать Туманову будут в 10:30 в церкви Вознесения Словущего, а предадут земле на Хованском кладбище.

Актриса запомнилась зрителями ролями в таких картинах, как "Финист - Ясный сокол", "Карлик нос" и другие.