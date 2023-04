Китай планирует провести подводный интернет-кабель стоимостью $500 млн

Три основных оператора связи Китая - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - разрабатывают одну из самых передовых и далеко идущих подводных кабельных сетей в мире, по словам четырех человек, непосредственно знакомых с планом.



Известный как EMA (Европа - Ближний Восток - Азия), предлагаемый кабель свяжет Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем протянется в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию, сказали четыре человека.

Они попросили не называть их имен, поскольку им запрещено обсуждать потенциальные коммерческие тайны.



Кабель, стоимость которого составит около 500 миллионов долларов, будет изготовлен и проложен китайской компанией HMN Technologies Co Ltd, быстро развивающейся кабельной компанией, чья компания-предшественник принадлежит китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies Co Ltd, сказали эти люди.