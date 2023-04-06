Наркоторговец признает себя виновным в причастности к смерти Майкла К. Уильямса

Согласно Buzzfeed News, в случае вынесения обвинительного приговора Картахене грозит минимальный срок заключения в пять лет и максимальный - 40 лет. В письменном заявлении для прессы прокурор США Дамиан Уильямс сказал: "Ирвин Картахена продавал героин с фентанилом средь бела дня в Нью-Йорке, питая зависимость и приводя к трагедиям.

Тем самым он ввел смертельную дозу, от которой погиб Майкл К. Уильямс. Управление и наши партнеры из правоохранительных органов будут продолжать привлекать к ответственности дилеров, которые распространяют этот яд, эксплуатируют зависимость и приводят к бессмысленной смерти в нашем обществе".



Как ранее сообщал The Root, Картахена - один из четырех мужчин, которым были предъявлены обвинения в связи со смертью актера в феврале 2022 года.

По данным полиции Нью-Йорка, в то время Картахена, Гектор Роблес, Луис Круз и Карлос Маччи находились под следствием задолго до смерти Уильямса. Однако сам Картахена был единственным, кого видели на камере, передающим наркотики непосредственно звезде "Boardwalk Empire", что привело к тому, что его обвинили непосредственно в причинении смерти.

На этой неделе Маччи признал себя виновным по более мягкому обвинению, а дела против Роблеса и Круза все еще находятся на рассмотрении, как дополнительно отмечает Buzzfeed News. Власти также утверждают, что группа, которая активно продавала героин с содержанием фентанила в период с августа 2020 года по февраль 2022 года, продолжала это делать даже после того, как узнала о смерти Уильямса.