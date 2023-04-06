Гигантский улов рыбы «краппи» в Канзасе побил рекорд 59-летней давности

Помощник директора по рыболовству Джон Рейнке, который измерял краппи, заметил: "Как рыболовы-биологи, мы имеем возможность видеть много крупной рыбы, но эта определенно попала в книгу. Длина этого краппи составила 18 дюймов, а обхват - 14 дюймов, так что он действительно заслуживает места в списке рекордсменов штата".



Предыдущий рекорд штата был установлен в 1964 году, когда Фрэнк Миллер поймал белого краппи весом 4,02 фунта и длиной 17,5 дюйма.



Мировой рекорд белого краппи составляет 5 фунтов 3 унции, пойманный в 1957 году на плотине Энид в штате Миссисипи.