Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более миллиона человек

Ночью и утром в четверг в Квебеке 1000 рабочих пытались восстановить электроснабжение, сообщили в компании-поставщике электроэнергии провинции, предупредив, что возможны новые отключения.



"Мы уверены, что сможем восстановить электроснабжение некоторых пострадавших потребителей сегодня", - говорится в заявлении Hydro-Quebec. "К сожалению, уже сейчас ожидается, что некоторые потребители останутся без электричества в пятницу и на выходных".



По данным Poweroutage.com, по состоянию на 10:35 утра (1435 GMT) около 1,1 миллиона человек не имели электричества в Квебеке и около 167 000 в Онтарио. Онтарио и Квебек составляют более половины всего населения Канады - около 39,6 миллионов человек.



В Оттаве, по словам мэра Марка Сатклиффа, ожидается, что к полудню бригады восстановят электроснабжение большей части из 65 000 пострадавших потребителей. Некоторые районы столицы "остаются опасными из-за упавших обломков и перебоев в подаче электроэнергии, влияющих на работу светофоров", - сказал он.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который должен был приехать в Монреаль в четверг для обсуждения бюджета своего правительства, предложил оказать федеральную помощь, если потребуется.