Перелов рыбы угрожает образу жизни на Багамских островах

Тереха Дэвис, чья семья на протяжении пяти поколений ловила конхов в водах вокруг Багамских островов, помнит, как она могла зайти в воду с пляжа и подобрать морских улиток со дна.



Но в последние годы 49-летней Дэвис и таким же рыбакам, как она, приходится уходить все дальше от берега - иногда на расстояние до 30 миль - чтобы найти моллюсков, которых багамцы едят жареными, тушеными, копчеными и сырыми и которые являются основой экономики и туристической индустрии островного государства.



Ученые, международные защитники природы и правительственные чиновники бьют тревогу по поводу того, что популяция конхов сокращается из-за чрезмерного вылова, и продукт, занимающий центральное место в рационе и самобытности багамцев, может перестать быть коммерчески выгодным уже через шесть лет.



"Когда я была ребенком, нам никогда не приходилось ходить так далеко за конхом", - сказала Дэвис, выступая на рынке во Фрипорте, где она продавала свой улов. "Без конча, что нам делать?".