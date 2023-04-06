Тереха Дэвис, чья семья на протяжении пяти поколений ловила конхов в водах вокруг Багамских островов, помнит, как она могла зайти в воду с пляжа и подобрать морских улиток со дна.
Но в последние годы 49-летней Дэвис и таким же рыбакам, как она, приходится уходить все дальше от берега - иногда на расстояние до 30 миль - чтобы найти моллюсков, которых багамцы едят жареными, тушеными, копчеными и сырыми и которые являются основой экономики и туристической индустрии островного государства.
Ученые, международные защитники природы и правительственные чиновники бьют тревогу по поводу того, что популяция конхов сокращается из-за чрезмерного вылова, и продукт, занимающий центральное место в рационе и самобытности багамцев, может перестать быть коммерчески выгодным уже через шесть лет.
"Когда я была ребенком, нам никогда не приходилось ходить так далеко за конхом", - сказала Дэвис, выступая на рынке во Фрипорте, где она продавала свой улов. "Без конча, что нам делать?".
Перелов рыбы угрожает образу жизни на Багамских островах
Потенциальная потеря конха на Багамах отражает угрозу, которую представляет чрезмерный вылов рыбы во всем мире для традиционных продуктов питания.
Тереха Дэвис, чья семья на протяжении пяти поколений ловила конхов в водах вокруг Багамских островов, помнит, как она могла зайти в воду с пляжа и подобрать морских улиток со дна.
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