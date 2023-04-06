Ракеты, выпущенные по Израилю из Ливана, повышают риск конфликта

Израильские военные заявили, что 34 ракеты были выпущены через границу, и что 25 были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол". Еще пять упали на израильской территории, а остальные находятся в стадии расследования, добавили они. Армия заявила, что ответные меры будут приняты после "оценки ситуации" и заседания кабинета безопасности Израиля в четверг.



Поддерживаемая Ираном военизированная группировка Хезболла удерживает власть на большей части южного Ливана, который является очагом напряженности в отношениях с израильскими войсками. Ракетный обстрел в четверг вызвал опасения более масштабного пожара. За последние два дня напряженность резко возросла в самом чувствительном святом месте Иерусалима и вдоль границы Израиля с сектором Газа.



Миротворческие силы ООН в южном Ливане, известные как UNIFIL, в своем заявлении сообщили, что с юга Ливана были произведены "многочисленные ракетные запуски в сторону Израиля", а израильская армия проинформировала UNIFIL, что в ответ активировала свою систему защиты "Железный купол".



"Текущая ситуация чрезвычайно серьезна", - сказал генерал-майор Арольдо Ласаро, глава миротворческих сил, добавив, что он находится в контакте как с ливанскими, так и с израильскими властями. "UNIFIL призывает к сдержанности и избегать дальнейшей эскалации".