Израильские военные заявили, что 34 ракеты были выпущены через границу, и что 25 были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол". Еще пять упали на израильской территории, а остальные находятся в стадии расследования, добавили они. Армия заявила, что ответные меры будут приняты после "оценки ситуации" и заседания кабинета безопасности Израиля в четверг.
Поддерживаемая Ираном военизированная группировка Хезболла удерживает власть на большей части южного Ливана, который является очагом напряженности в отношениях с израильскими войсками. Ракетный обстрел в четверг вызвал опасения более масштабного пожара. За последние два дня напряженность резко возросла в самом чувствительном святом месте Иерусалима и вдоль границы Израиля с сектором Газа.
Миротворческие силы ООН в южном Ливане, известные как UNIFIL, в своем заявлении сообщили, что с юга Ливана были произведены "многочисленные ракетные запуски в сторону Израиля", а израильская армия проинформировала UNIFIL, что в ответ активировала свою систему защиты "Железный купол".
"Текущая ситуация чрезвычайно серьезна", - сказал генерал-майор Арольдо Ласаро, глава миротворческих сил, добавив, что он находится в контакте как с ливанскими, так и с израильскими властями. "UNIFIL призывает к сдержанности и избегать дальнейшей эскалации".
Ракеты, выпущенные по Израилю из Ливана, повышают риск конфликта
В четверг боевики выпустили мощный шквал ракет из Ливана по Израилю, сообщили израильские военные, что заставило людей на северной границе Израиля укрыться в бомбоубежищах.
Израильские военные заявили, что 34 ракеты были выпущены через границу, и что 25 были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол". Еще пять упали на израильской территории, а остальные находятся в стадии расследования, добавили они. Армия заявила, что ответные меры будут приняты после "оценки ситуации" и заседания кабинета безопасности Израиля в четверг.
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