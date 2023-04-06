Японская армия заявляет, что вертолет, перевозивший 10 человек, упал в океан

Вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров в четверг днем во время выполнения разведывательного задания к северу от острова Мияко, заявил на пресс-конференции глава Сухопутных сил самообороны Ясунори Морисита.



По его словам, в районе, расположенном примерно в 1800 километрах (1120 миль) к юго-западу от Токио, были замечены обломки, предположительно являющиеся частями самолета.



Правительство активно наращивает свою обороноспособность на юго-западе Японии в ответ на все более настойчивую военную активность Китая в регионе, включая Тайвань.



Kyodo News сообщило, что корабли японской береговой охраны также обнаружили следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим вертолетом, но официальные лица отказались подтвердить это сообщение.



Морисита сказал, что вертолет находился на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото на южном главном острове Кюсю, а один из 10 членов экипажа - командир дивизии Юити Сакамото.