Вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров в четверг днем во время выполнения разведывательного задания к северу от острова Мияко, заявил на пресс-конференции глава Сухопутных сил самообороны Ясунори Морисита.
По его словам, в районе, расположенном примерно в 1800 километрах (1120 миль) к юго-западу от Токио, были замечены обломки, предположительно являющиеся частями самолета.
Правительство активно наращивает свою обороноспособность на юго-западе Японии в ответ на все более настойчивую военную активность Китая в регионе, включая Тайвань.
Kyodo News сообщило, что корабли японской береговой охраны также обнаружили следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим вертолетом, но официальные лица отказались подтвердить это сообщение.
Морисита сказал, что вертолет находился на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото на южном главном острове Кюсю, а один из 10 членов экипажа - командир дивизии Юити Сакамото.
Японская армия заявляет, что вертолет, перевозивший 10 человек, упал в океан
Японская армия считает, что пропавший вертолет с 10 членами экипажа упал в море у южного острова после того, как в этом районе были замечены предметы, похожие на части самолета.
Вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров в четверг днем во время выполнения разведывательного задания к северу от острова Мияко, заявил на пресс-конференции глава Сухопутных сил самообороны Ясунори Морисита.
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