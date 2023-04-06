Отзыв касается некоторых CR-V с 2007 по 2011 год выпуска, которые были проданы или зарегистрированы в штатах, где для очистки дорог зимой используется соль.
В документах, опубликованных в четверг, американские регуляторы безопасности утверждают, что соль может накапливаться и вызывать коррозию, а задний прицепной рычаг может отсоединиться. Это может привести к потере контроля над автомобилем, что повышает риск аварии. Задние прицепные рычаги соединяют заднюю ось с шасси.
Отзываемые CR-V были проданы или зарегистрированы в Коннектикуте, Делавэре, Иллинойсе, Индиане, Айове, Кентукки, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане, Миннесоте, Миссури, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании, Род-Айленде, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии, Висконсине и Вашингтоне.
Дилеры осмотрят внедорожники и при необходимости установят опорную скобу или отремонтируют заднюю раму. Если рама сильно повреждена, Honda может предложить выкупить автомобиль. Владельцы будут уведомлены письмом, начиная с 8 мая.
Honda отзывает автомобили CR-V в холодных штатах для устранения проблемы ржавчины рамы
Honda отзывает почти 564 000 старых малых внедорожников в США, поскольку дорожная соль может вызвать ржавление рамы и отсоединение деталей задней подвески.
Отзыв касается некоторых CR-V с 2007 по 2011 год выпуска, которые были проданы или зарегистрированы в штатах, где для очистки дорог зимой используется соль.
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