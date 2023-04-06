Это решение было принято после неоднократных попыток швейцарского производителя лекарств Covis Pharma сохранить препарат Makena на американском рынке, пока он проводил дополнительные исследования. Это лекарство было единственным препаратом, одобренным в США для снижения риска преждевременных родов у женщин с историей преждевременных родов.
В последние месяцы компания Covis, наконец, уступила давлению FDA, предложив "сворачивание" на несколько месяцев, чтобы женщины, принимающие препарат, могли завершить лечение. FDA отклонило это предложение и заявило в четверг, что меры против Makena и нескольких непатентованных препаратов должны вступить в силу немедленно.
"Макена и ее дженерики больше не одобрены и не могут законно распространяться в межгосударственной торговле", - говорится в заявлении агентства.
Решение комиссара FDA Роберта Калиффа и главного научного сотрудника агентства знаменует собой первый случай, когда FDA официально заставила снять с производства препарат, который она первоначально одобрила на основании многообещающих ранних данных. Во всех предыдущих случаях производители лекарств добровольно отзывали препараты после того, как FDA давало понять, что намерено вынести решение об их изъятии.
Инъекционный препарат представляет собой синтетическую версию гормона прогестерона, который помогает матке поддерживать беременность.
FDA вынуждает снять с продажи непроверенный препарат для лечения преждевременных родов Makena
В четверг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов распорядилось немедленно отозвать с рынка препарат, предназначенный для предотвращения преждевременных родов.
Это решение было принято после неоднократных попыток швейцарского производителя лекарств Covis Pharma сохранить препарат Makena на американском рынке, пока он проводил дополнительные исследования. Это лекарство было единственным препаратом, одобренным в США для снижения риска преждевременных родов у женщин с историей преждевременных родов.
-
20:27
Храмова Оксана
Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном
Баклажан не прост для выращивания, особенно если климат неустойчивый и неблагоприятный. Но при выполнении всех агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.
-
-
-
-
19:59
Иван Ободов
Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки
Наркокартели, действующие в Италии, все чаще используют теневые сети нелицензированных китайских денежных брокеров для сокрытия трансграничных платежей, сообщают итальянские судебные и правоохранительные органы.
-
-
19:56
Иван Ободов
Заявка на торговую марку Apple Music заблокирована апелляционным судом США
Во вторник компания Apple Inc проиграла попытку зарегистрировать часть федерального товарного знака для "Apple Music" после того, как апелляционный суд США принял решение в пользу джазового музыканта, оспорившего заявку технологического гиганта.