В четверг Управление по конкуренции и рынкам заявило, что рассматривает вопрос о том, приведет ли сделка к "существенному ослаблению конкуренции" в Великобритании. В качестве первого шага британский надзорный орган предложил "любой заинтересованной стороне" представить свои комментарии по поводу сделки.
В США сделка уже рассматривается Федеральной торговой комиссией на фоне опасений по поводу растущей рыночной власти Amazon. После объявления о сделке в прошлом году группы потребителей выразили обеспокоенность тем, что она укрепит доминирующее положение гиганта электронной коммерции на рынке умных домов.
Amazon заявила, что "сотрудничает с соответствующими регулирующими органами при рассмотрении вопроса о слиянии".
Компания iRobot из Бедфорда, штат Массачусетс, которая производит популярные роботы-пылесосы Roomba, заявила, что "продолжает сотрудничать с ФТК США и другими регулирующими органами в ходе рассмотрения вопроса о слиянии Amazon и iRobot".
Покупка iRobot компанией Amazon за 1,7 млрд долларов США сталкивается с проблемой антимонопольного контроля
Британские антимонопольные органы начали расследование сделки по покупке компанией Amazon производителя роботов-пылесосов iRobot, усилив тем самым контроль за сделкой стоимостью 1,7 миллиарда долларов.
В четверг Управление по конкуренции и рынкам заявило, что рассматривает вопрос о том, приведет ли сделка к "существенному ослаблению конкуренции" в Великобритании. В качестве первого шага британский надзорный орган предложил "любой заинтересованной стороне" представить свои комментарии по поводу сделки.
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