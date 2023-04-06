Покупка iRobot компанией Amazon за 1,7 млрд долларов США сталкивается с проблемой антимонопольного контроля

19:00 2023-04-06

Британские антимонопольные органы начали расследование сделки по покупке компанией Amazon производителя роботов-пылесосов iRobot, усилив тем самым контроль за сделкой стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

В четверг Управление по конкуренции и рынкам заявило, что рассматривает вопрос о том, приведет ли сделка к "существенному ослаблению конкуренции" в Великобритании. В качестве первого шага британский надзорный орган предложил "любой заинтересованной стороне" представить свои комментарии по поводу сделки.

В США сделка уже рассматривается Федеральной торговой комиссией на фоне опасений по поводу растущей рыночной власти Amazon. После объявления о сделке в прошлом году группы потребителей выразили обеспокоенность тем, что она укрепит доминирующее положение гиганта электронной коммерции на рынке умных домов.

Amazon заявила, что "сотрудничает с соответствующими регулирующими органами при рассмотрении вопроса о слиянии".

Компания iRobot из Бедфорда, штат Массачусетс, которая производит популярные роботы-пылесосы Roomba, заявила, что "продолжает сотрудничать с ФТК США и другими регулирующими органами в ходе рассмотрения вопроса о слиянии Amazon и iRobot".