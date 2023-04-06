Около 40% пациентов с длительным COVID имеют проблемы со сном

В отчете, опубликованном во вторник в журнале "Внутренняя медицина", изучались особенности сна 962 пациентов, у которых был длительный COVID в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года.



Более половины пациентов, 58%, сообщили о нормальных или легких нарушениях, в то время как 41,3% отметили умеренные или тяжелые нарушения сна.



У темнокожих пациентов эти нарушения наблюдались значительно чаще, в три раза чаще, чем у представителей других рас.

"Наши результаты не только подчеркивают важность выявления нарушений сна при длительном COVID, учитывая их влияние на качество жизни пациентов, дневное функционирование и состояние здоровья, но и привлекают внимание к сохраняющемуся неравенству, наблюдаемому на протяжении всей пандемии COVID-19", - говорится в заявлении доктора Пена Орбеа.



Кроме того, более двух третей пациентов, 67,2%, сообщили об усталости от умеренной до сильной, а 21,8% - о сильной усталости.