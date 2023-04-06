Мужчина из США найден мертвым на мексиканском полуострове Баха, Калифорния

Прокурор штата Даниэль де ла Роса сообщил, что местный житель и его сестра были арестованы в связи с убийством, которое, по его словам, очевидно, произошло из-за спора по поводу дорожно-транспортного происшествия.



Тело Уилмера Триветта было найдено специально обученной собакой недалеко от тихого городка Тодос Сантос на побережье Тихого океана. Триветт отдыхал в этом районе в своем грузовике, который был найден сожженным 23 февраля.



Прокуроры сказали, что Триветт, очевидно, некоторое время назад попал в дорожно-транспортное происшествие с двумя подозреваемыми.



Де ла Роса сказал, что Триветт заплатил двум подозреваемым около 2500 долларов за ущерб или травмы, но, по его словам, пара решила, что этого недостаточно, и впоследствии похитила и убила его. Двум подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве. Их полные имена не были названы в соответствии с мексиканским законодательством.



Прокуроры назвали возраст Триветта - 80 лет, но не указали его родной город. Однако американские телеканалы сообщили, что Триветт был родом из Маркливиля, штат Калифорния, недалеко от озера Тахо.