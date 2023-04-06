Прокурор штата Даниэль де ла Роса сообщил, что местный житель и его сестра были арестованы в связи с убийством, которое, по его словам, очевидно, произошло из-за спора по поводу дорожно-транспортного происшествия.
Тело Уилмера Триветта было найдено специально обученной собакой недалеко от тихого городка Тодос Сантос на побережье Тихого океана. Триветт отдыхал в этом районе в своем грузовике, который был найден сожженным 23 февраля.
Прокуроры сказали, что Триветт, очевидно, некоторое время назад попал в дорожно-транспортное происшествие с двумя подозреваемыми.
Де ла Роса сказал, что Триветт заплатил двум подозреваемым около 2500 долларов за ущерб или травмы, но, по его словам, пара решила, что этого недостаточно, и впоследствии похитила и убила его. Двум подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве. Их полные имена не были названы в соответствии с мексиканским законодательством.
Прокуроры назвали возраст Триветта - 80 лет, но не указали его родной город. Однако американские телеканалы сообщили, что Триветт был родом из Маркливиля, штат Калифорния, недалеко от озера Тахо.
Мужчина из США найден мертвым на мексиканском полуострове Баха, Калифорния
Тело американца, пропавшего без вести 11 февраля, было найдено в тайной могильной яме на мексиканском полуострове Баха Калифорния, сообщили в среду прокуроры штата Баха Калифорния Сур.
Прокурор штата Даниэль де ла Роса сообщил, что местный житель и его сестра были арестованы в связи с убийством, которое, по его словам, очевидно, произошло из-за спора по поводу дорожно-транспортного происшествия.
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