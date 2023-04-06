Голос Папы звучал сильно во время мессы в базилике, когда он читал длинную проповедь во время службы, которая была посвящена теме священства. Франциск, которому 86 лет, был выписан пятью днями ранее из римской больницы, где ему внутривенно вводили антибиотики.
Заключенные в тюрьме для несовершеннолетних на окраине Рима ждали понтифика позже в тот же день на мессе и ритуале омовения ног в память о последнем ужине Иисуса перед распятием.
Это та же самая колония для несовершеннолетних, где Франциск совершил омовение ног - мощный символ смирения и священнического служения другим - вскоре после избрания понтификом в 2013 году. С самого начала Франциск использовал свое папство, чтобы привлечь внимание к тем, кто живет на задворках общества, включая тех, кто находится в тюрьме.
Когда Папу выписали из больницы в субботу, Ватикан сообщил, что Франциск полностью выполнит график Страстной недели, включая крестный ход в Великую пятницу в Колизее и пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра.
На мессе в базилике в четверг десятки рядов священников в простых белых рясах сидели перед рядовыми католиками в переполненной церкви.
Папа Римский возглавил службу Святого четверга в ватиканской базилике
Папа Франциск провел первую из двух крупных церемоний Святого четверга, возглавив мессу в базилике Святого Петра, продолжая испытывающую его выносливость Страстную неделю через несколько дней после перенесенного в больнице бронхита.
Голос Папы звучал сильно во время мессы в базилике, когда он читал длинную проповедь во время службы, которая была посвящена теме священства. Франциск, которому 86 лет, был выписан пятью днями ранее из римской больницы, где ему внутривенно вводили антибиотики.
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