9 подозреваемых убиты в перестрелке с полицией ЮАР

Девять предполагаемых вооруженных грабителей были убиты в перестрелке с полицией в четверг рано утром в Южной Африке, сообщили власти.



Еще трое подозреваемых были ранены, сказал министр полиции Бхеки Селе, который посетил место происшествия в поселке Себокенг к югу от Йоханнесбурга. Двое из раненых подозреваемых находятся в критическом состоянии в больнице, сказал Селе.



Подозреваемые, как полагают, ответственны за вооруженные ограбления фургонов с деньгами в этом районе и собирались совершить еще одно ограбление, сказали в полиции.



На месте перестрелки было найдено шесть единиц огнестрельного оружия и взрывчатка. По словам Селе, когда полиция прибыла в 4.30 утра, у дома стояли три машины, "готовые к бою".