Тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести за 20 лет беспорядков в Ираке

Наваль Свейдан спокойно складывала одежду сына и расправляла простыни в его комнате, как она всегда делала, когда он был на работе или в университете. Она и сейчас делает это регулярно, хотя его нет дома уже почти 10 лет, с тех пор как его забрали ополченцы.



Ее сын Сафаа пропал в конце июля 2014 года. Примерно в 1:30 ночи, за несколько дней до окончания священного месяца Рамадан и начала праздничных торжеств, группа мужчин появилась на пороге дома семьи и попросила позвать Сафаа, студента юридического факультета и почтового курьера в возрасте около 20 лет.



"Они сказали нам, что просто хотят его допросить и скоро вернут", - сказал Свейдан.



Спустя 20 лет после вторжения США в Ирак в 2003 году большая часть конфликта и кровопролития на религиозной почве, которые оно вызвало, утихла. Но эти годы оставили наследие в виде тысяч людей - или, возможно, десятков тысяч, как Сафаа, - которые пропали без вести, и их семьи чувствуют себя забытыми в поисках ответов на вопросы о судьбе своих близких.

Пытаясь перевернуть страницу беспокойного прошлого Ирака, правительство не создало комиссию по поиску пропавших без вести - отчасти, говорят правозащитники, потому что политики переплетены с вооруженными группировками, занимающимися похищениями и убийствами.