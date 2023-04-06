Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что пользователи могут недооценивать степень влияния разговорного бота на их собственные моральные суждения; работа выполнена под руководством исследователей из Ингольштадтского университета прикладных наук в Ингольштадте, Германия.
Себастьян Крюгель и его команда несколько раз спрашивали ChatGPT-3 (модель, предшествующая нынешней), правильно ли пожертвовать жизнью одного человека ради спасения жизни пяти других.
Они обнаружили, что этот генеративный искусственный интеллект написал утверждения как "за", так и "против", что свидетельствует о том, что он не был предвзято настроен на определенную моральную позицию, резюмирует журнал в своем заявлении.
Затем авторы поставили эксперимент, известный как "дилемма тележки", перед 767 американскими участниками, средний возраст которых составлял 39 лет, которые столкнулись с одним из двух сценариев.
Scientific Reports: Заявления ChatGPT могут влиять на моральные суждения людей
На реакцию человека при решении моральных дилемм могут повлиять высказывания, написанные чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT, говорится в исследовании.
Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что пользователи могут недооценивать степень влияния разговорного бота на их собственные моральные суждения; работа выполнена под руководством исследователей из Ингольштадтского университета прикладных наук в Ингольштадте, Германия.
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