Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что пользователи могут недооценивать степень влияния разговорного бота на их собственные моральные суждения; работа выполнена под руководством исследователей из Ингольштадтского университета прикладных наук в Ингольштадте, Германия.



Себастьян Крюгель и его команда несколько раз спрашивали ChatGPT-3 (модель, предшествующая нынешней), правильно ли пожертвовать жизнью одного человека ради спасения жизни пяти других.



Они обнаружили, что этот генеративный искусственный интеллект написал утверждения как "за", так и "против", что свидетельствует о том, что он не был предвзято настроен на определенную моральную позицию, резюмирует журнал в своем заявлении.



Затем авторы поставили эксперимент, известный как "дилемма тележки", перед 767 американскими участниками, средний возраст которых составлял 39 лет, которые столкнулись с одним из двух сценариев.