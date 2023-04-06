Президент Чили Габриэль принимает противоречивый закон о безопасности, который дает полиции больше полномочий

Спорный закон, вызвавший критику со стороны ООН, предоставляет милитаризованной полиции "Карабинерос" большую свободу маневра в применении огнестрельного оружия в рамках так называемой "привилегированной самообороны", которая освобождает полицию от соразмерности, за исключением случаев защиты собственности.



Закон был принят на заседании правительства, которое началось с минуты молчания в память о погибшем карабинере, третьем погибшем в ходе полицейской операции менее чем за месяц.



Наряду с этим законом, на этой неделе Конгресс принял и другие законы в рамках так называемого "ускоренного" пакета мер безопасности, согласованного правительством и Конгрессом после гибели еще одного полицейского на прошлой неделе.



Другие законы, принятые сегодня, ужесточают наказания за такие преступления, как похищение людей, ужесточают правила контроля над оружием, криминализируют вымогательство и дают больше инструментов сотрудникам жандармерии для расследования преступлений в тюрьмах.