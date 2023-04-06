В марте в Канаде было создано 35 000 рабочих мест, что позволило сохранить уровень безработицы на уровне 5%

До сих пор в этом году канадская экономика создала 207 000 рабочих мест. Создание рабочих мест остается стабильным с сентября 2022 года.



Данные EC показывают, что в марте средняя заработная плата выросла на 5,3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В феврале рост заработной платы составил 5,4% в годовом исчислении. Данные по созданию рабочих мест и росту заработной платы могут заставить Банк Канады вновь повысить процентные ставки в этом году.



С начала 2022 года центральный банк проводит агрессивную политику повышения ставок для контроля инфляции, которая в июне прошлого года составила 8,1 %. Целевой показатель инфляции Банка Канады составляет 2 %.



С января 2022 года Банк Канады повысил процентные ставки с 0,25 % до нынешних 4,5 %.



Хотя инфляция в феврале замедлилась до 5,2 %, экономика выросла на 0,5 % в январе, и ЕК ожидает еще одного повышения на 0,3 % в феврале, что больше, чем ожидает Банк Канады.