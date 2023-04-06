Более миллиона человек все еще остаются без электричества в Канаде

В своем сообщении в Твиттере компания признала, что, хотя более 1000 работников пытаются восстановить работу, многие дома могут остаться без электричества до пятницы.



Кроме того, зимний шторм все еще продолжается в некоторых районах франкоязычной провинции, и возможны дальнейшие отключения электроэнергии в других частях Квебека, признали в компании.



Одним из районов, наиболее пострадавших от отключения электроэнергии, является город Монреаль, второй по численности населения город страны с населением 1,7 миллиона человек, хотя в его столичном регионе проживает 4,3 миллиона человек.



По оценкам Hydro-Québec, более четверти города, около 480 000 человек, остались без электричества после шторма, во время которого были зафиксированы порывы ветра до 60 километров в час.



Канадская метеорологическая служба сообщила сегодня, что в Монреале выпало 37 миллиметров ледяного дождя всего за 12 часов в среду.