Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении связей на переговорах в Пекине

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в четверг в Пекине на первой официальной встрече своих ведущих дипломатов за более чем семь лет, после того как Китай выступил посредником в заключении сделки по восстановлению отношений между ведущими региональными державами.



После многих лет вражды, которая подпитывала конфликты на Ближнем Востоке, Иран и Саудовская Аравия согласились прекратить дипломатический разрыв и вновь открыть дипломатические представительства в рамках важной сделки, заключенной при содействии Китая в прошлом месяце.



На коротких кадрах, показанных по иранскому государственному телевидению, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан поприветствовали друг друга, после чего сели бок о бок.



Саудовская Аравия и Иран, доминирующие в Персидском заливе суннитские и шиитские мусульманские державы соответственно, заявили в совместном заявлении, что они начнут принимать меры по возобновлению работы посольств и консульств в течение двухмесячного периода, предусмотренного соглашением.