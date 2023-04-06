Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении связей на переговорах в Пекине

19:12 2023-04-06

Это была первая официальная встреча высокопоставленных дипломатов двух стран за более чем семь лет, после того как Китай выступил посредником в возобновлении отношений между ними.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в четверг в Пекине на первой официальной встрече своих ведущих дипломатов за более чем семь лет, после того как Китай выступил посредником в заключении сделки по восстановлению отношений между ведущими региональными державами.

После многих лет вражды, которая подпитывала конфликты на Ближнем Востоке, Иран и Саудовская Аравия согласились прекратить дипломатический разрыв и вновь открыть дипломатические представительства в рамках важной сделки, заключенной при содействии Китая в прошлом месяце.

На коротких кадрах, показанных по иранскому государственному телевидению, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан поприветствовали друг друга, после чего сели бок о бок.

Саудовская Аравия и Иран, доминирующие в Персидском заливе суннитские и шиитские мусульманские державы соответственно, заявили в совместном заявлении, что они начнут принимать меры по возобновлению работы посольств и консульств в течение двухмесячного периода, предусмотренного соглашением.