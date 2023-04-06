Уругвайский агробизнес ищет 250 млн. долларов США для расширения ирригационного бизнеса

По словам исполнительного директора Энрике Гарбино, Bearing Agro ведет переговоры с банками и пенсионными компаниями о финансировании своего третьего публично торгуемого финансового траста для орошаемых сельскохозяйственных угодий путем сочетания кредитов и акций, или специальных ценных бумаг, по которым выплачиваются проценты и дивиденды.



В интервью в своем офисе в Монтевидео Гарбино сказал, что на подбор инвесторов требуется время, и что они могут быть готовы к размещению акций на местной фондовой бирже в течение года. По его словам, Bearing Agro купит миноритарную долю в трасте.



Средняя цена продажи сельской земли достигла четырехлетнего максимума в 3499 долларов США за гектар в 2021 году, что примерно на 11% ниже рекордного уровня в 3934 доллара США, достигнутого в 2014 году, согласно правительственным данным.

Гарбино считает, что сельскохозяйственные угодья остаются хорошим вложением средств, поскольку внедрение ирригационных систем и глобальные проблемы продовольственной безопасности приведут к росту стоимости земли.