Tesla показывает, сколько мы можем сэкономить, используя чистую энергию

Здесь учитываются затраты на создание и эксплуатацию предприятий, добычу и переработку материалов для аккумуляторов, а также строительство соляных пещер для хранения водорода.



В дополнение к первоначальным капитальным затратам, оценка также моделирует капитальные затраты на техническое обслуживание в размере 5% в год в течение 20-летнего периода.



Для сравнения, Tesla прогнозирует, что при инвестиционной ставке 2022 года на ископаемое топливо в течение 20 лет придется потратить около 14 миллиардов долларов.0

Tesla подсчитала, что для мирового автопарка, состоящего из 1,4 миллиарда автомобилей и выпускающего 85 миллионов единиц в год, потребуется 112 тераватт-часов батарей. Согласно документу, Tesla также планирует выпустить компактный автомобиль с батареей емкостью 53 киловатт-часа.



Компания также предложила использовать химические элементы с более низкой энергетической плотностью, такие как фосфат железа лития, для автомобилей со стандартным радиусом действия и химические элементы с более высокой энергетической плотностью с высоким содержанием никеля для автомобилей с большим радиусом действия.