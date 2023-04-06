Еженедельные заявки на пособие по безработице в США падают, число увольнений в марте увеличилось

Первичные обращения за пособием по безработице в штатах снизились на 18 000 до 228 000 на сезонно скорректированной основе за неделю, закончившуюся 1 апреля, сообщило в четверг Министерство труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены и показали на 48 000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные агентством Рейтер, предполагали, что за последнюю неделю число заявок на пособие составит 200 000.



Правительство пересмотрело некоторые данные за предыдущие годы и ввело новые сезонные коэффициенты как для первичных, так и для так называемых продолжающихся заявок. Эти данные будут опубликованы в полдень.



Экономисты считали, что искажения сезонного фактора, связанные с пандемией, модель, которую правительство использует для удаления сезонных колебаний из данных, является одним из факторов снижения заявок, несмотря на увольнения в технологической отрасли и в некоторых секторах, чувствительных к процентным ставкам.